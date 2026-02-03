Четыре человека пострадали при атаках 131 БПЛА в Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 23 боеприпасов и 131 беспилотника. В результате были ранены четыре мирных жителя. Разрушения установлены в 20 жилых помещениях и 19 транспортных средствах. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В селе Замостье Грайворонского округа в результате атаки дрона на служебный автомобиль замглавы Дунайского сельского поселения пострадал мирный житель. Он находится в горбольнице №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено. За сутки в округе получили разрушения пять автомобилей, два частных дома и восемь квартир в многоэтажном доме. ВСУ выпустили по муниципалитету 23 боеприпаса и 20 беспилотников.

Еще трое пострадавших установлены в Шебекинском округе. Один человек был ранен при ударе дрона по административному зданию в Шебекине. Он лечится в местной центральной райбольнице. Еще один мужчина пострадал из-за атаки БПЛА на КамАЗ в районе села Козьмодемьяновка. Его отпустили домой. Кабина грузовика сгорела. Третий мирный житель в округе был ранен вследствие удара дрона по «Газели» у села Сурково. Продолжает лечение амбулаторно, автомобиль поврежден. Всего в округе получили разрушения десять транспортных средств и четыре частных дома. За сутки по нему выпустили 47 беспилотников.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области со стороны Украины погибли три человека, еще шестеро были ранены.

Алина Морозова