Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели видеоконференцию, сообщило агентство «Синьхуа». Подробности беседы пока неизвестны. Кремль их разговор не анонсировал.

В 2025 году господин Путин побывал в Китае с госвизитом с 31 августа по 3 сентября. Он встретился с Си Цзиньпином и посетил военный парад в Пекине. В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершил визит в Китай. Он встретился с китайским лидером, а также с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Кремль говорил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин поддерживают постоянный контакт.