Глава Красногорского района заявила о резком снижении закупочных цен на молоко

Закупочные цены на молоко сельхозпредприятий Красногорского района Удмуртии снизились относительно прошлого года на 22%, с 45 до 35 руб. Об этом рассказала руководитель муниципалитета Любовь Сергеева после совещания с руководителями ферм и компаний по переработке молочной продукции.

«Обсуждали острый вопрос: резкое снижение закупочной цены на молоко. Если в прошлом году закупали за 45 руб., то сейчас цена снизилась почти на 10 руб. Это здорово бьет по кошельку наших тружеников, которым и без того приходится не просто <...> Ситуацию нужно решать незамедлительно»,— написала госпожа Сергеева во «ВКонтакте».

Среди вариантов решения, озвученных ею, — создание кооператива сельхозпредприятий и развитие собственного производства. Вопрос находится на контроле муниципалитета.

Напомним, ранее Госсовет Удмуртии собирался направить министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут обращение о стабилизации цен на сельскохозяйственном рынке на фоне резкого снижения цен на сырое молоко. Такое решение было принято на заседании по направлению 21 января. По словам председателя республиканского парламента, если ранее небольшие предприятия сдавали молоко по 44 руб. за 1 кг, то сейчас разница составляет почти 20 руб. По крупным предприятиям ситуация аналогичная — снижение закупочных цен с 50 до 38 руб.

Предполагаемая причина снижения стоимости сырья — избыток молочной продукции на рынке и уменьшение спроса со стороны населения, что вынуждает перерабатывающие предприятия скидывать цены на молоко, закупаемое у сельхозпроизводителей. Председатель комиссии Госсовета Удмуртии по АПК, земельных отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов при этом отметил, что снижение закупочных цен не приводит к падению стоимости молочной продукции в магазинах.

Участники заседания опасаются, что это может привести к падению выручки и прибыли предприятий, поставляющих сырое молоко, а в дальнейшем к их банкротству или приостановке деятельности.

Среди предложений Минсельхозу России — создание интервенционного фонда молочной продукции, продление инвестиционных кредитов, разработка федеральной программы по обеспечению школ и детсадов молоком, а также субсидирование сельхозпредприятий.