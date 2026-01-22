Минсельхоз РФ получит обращение Госсовета УР о проблемах на молочном рынке

Госсовет Удмуртии направит министру сельского хозяйства России Оксане Лут обращение о стабилизации цен на сельскохозяйственном рынке, в частности, в республике наблюдается «существенное снижение» закупочных цен на сырое молоко. Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, участники заседания по направлению 21 января опасаются, что ситуация на рынке ударит по небольшим животноводческим фермам, и может привести к их банкротству или приостановке деятельности.

«Мы уже провели несколько рабочих совещаний по данному вопросу,— говорит председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев. Ситуация с маленькими предприятиями такая: если раньше они сдавали молоко по 44 руб. за 1 кг, то сегодня разница составляет почти 20 руб. По крупным предприятиям закупочная цена доходила в прошлом году до 50 руб. Сегодня — 38 руб. Кроме того, из-за низкого курса доллара невыгодно продавать молочную продукцию в другие страны. Цена получается ниже себестоимости».

Закупочные цены, говорится в обращении, снижаются из-за избытка молочной продукции на рынке и уменьшения спроса со стороны населения, что вынуждает перерабатывающие предприятия скидывать цены на сырье, закупаемое у сельхозпроизводителей.

Отметим, что молочное животноводство является основным видом деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Объемы производства молока в Удмуртии не первый год превышают 1 млн т. По валовому надою республика находится в лидерах в ПФО и в целом по России.

Председатель комиссии Госсовета Удмуртии по АПК, земельных отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов подчеркнул: «Снижение закупочной цены условно на 2-3 руб. не приводит к снижению стоимости готовой молочной продукции в магазине на те же 2-3 руб. В итоге перерабатывающие предприятия, снижая закупочную цену, получают дополнительную прибыль за счет сельскохозяйственных товаропроизводителей».

Он отметил, что снижение закупочных цен на сырое молоко может привести к серьезным рискам в агропромышленном комплексе региона. В частности, падение выручки и прибыли предприятий повышает вероятность их банкротства или приостановки деятельности.

«Необходимость сокращать расходы на корма и ветеринарные препараты, соответственно, приведет к снижению поголовья сельскохозяйственных животных. Сокращение расходов скажется на закупке посадочного материала, ГСМ и минеральных удобрений, что грозит снижением качества и срывом сроков посевной кампании»,— отметил Георгий Крылов. Проблемы с кормовой базой для животноводства в дальнейшем могут привести к снижению объемов производства молока и сокращению поголовья дойного стада.

Чтобы стабилизировать цены на товары и поддержать региональных производителей, Министерству сельского хозяйства России было предложено создать интервенционный фонд молочной продукции. Выдвинуты инициативы повысить меру ответственности за изготовление фальсифицированной «молочки», продлить имеющиеся инвестиционные кредиты, рассмотреть возможность разработки федеральной программы по обеспечению молоком школ и детсадов, а также субсидировать производителей для компенсации недополученных доходов.

Напомним, за 2025 год в Удмуртии объемы производства молока выросли на 6,7% относительно предыдущего года. Прирост составил 63,8 тыс. т. По этому показателю республика оказалась в топ—3 регионов по росту объемов молока.