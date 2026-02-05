Ничего наличного

Несмотря на то что почти 90% розничных платежей в России уже проходит безналично, наличные из экономики никуда не исчезают. Напротив, их объем в обращении за последние пять лет вырос почти в полтора раза и приблизился к 20 трлн руб. Банкноты все реже используют для покупок, но их держат «под матрасом» на всякий случай — как страховку от сбоев, ограничений и кризисов. Эта двойственность превращает наличные в дорогой и нишевой элемент системы, от которого нельзя отказаться.

Нишевой продукт

За пять лет объем наличных денег в обращении увеличился на 46,4% и на начало 2026 года достиг 19,7 трлн руб., сообщается в документе Банка России «Основные направления развития наличного денежного обращения (НДО) на 2026–2030 годы». При этом в прошлом году «рост наличных денег в обращении привел к оттоку ликвидности из банковского сектора в объеме 1 трлн руб., что несколько выше значений прошлых лет», отмечал регулятор в конце января в информационно-аналитическом материале «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».

По данным ЦБ, доля безналичных платежей в розничном обороте в России неуклонно растет и в третьем квартале 2025 года достигла 87,8%. «Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран»,— подчеркивала в октябре председатель регулятора Эльвира Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»). А несколькими месяцами ранее ТАСС приводил слова директора департамента Национальной платежной системы Банка России Аллы Бакиной, которая прогнозировала, что к началу 2026 года этот показатель может вырасти до 90%.

Доля наличных розничных платежей в 10% может стать устойчивой границей, вокруг которой в ближайшие годы стабилизируется структура обращения наличных в экономике, отмечал ЦБ в «Основных направлениях развития НДО».

Вытеснение банкнот и монет безналичными платежами, по-видимому, упирается в естественное ограничение. Согласно проведенному в 2024 году ЦБ социологическому опросу, порядка 90% россиян так или иначе пользуются наличными деньгами, при этом почти половина граждан (43%) не видит для себя возможности обойтись без наличных денег, почти каждый десятый (9%) рассчитывается исключительно наличными, а каждый третий (32%) хранит в них свои сбережения.

Россия платит по-разному

«Расширение платежных возможностей и диверсификация способов оплаты ускорили процесс трансформации роли наличных денег в экономике: люди стали реже использовать банкноты и монеты для повседневной оплаты товаров и услуг, но по прежнему стараются иметь их под рукой в качестве резервного средства платежа»,— констатирует регулятор.

По мнению ЦБ, все чаще наличные деньги «воспринимаются гражданами как неотъемлемый элемент финансовой стабильности» — ими можно расплатиться «в любой торговой точке и при любых обстоятельствах».

Также банкноты и монеты являются элементом поддержания инклюзивной финансовой среды, в том числе для «жителей регионов с неразвитой платежной инфраструктурой». Согласно данным Сбербанка, больше всего наличные в обороте используют на Кавказе — в Дагестане (37%), Ингушетии (32%), Северной Осетии (30%) и так далее. Такие показатели связаны «с более низким проникновением банковских услуг, развитостью сельского хозяйства и локальных рынков», говорит начальник отдела департамента розничного бизнеса Цифра-банка Дмитрий Дворников.

К примеру, в Москве доля наличных платежей составляет всего лишь 10%, а в Ненецком автономном округе — и вовсе 7%. И такой региональный разброс сохранится, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его словам, в крупных агломерациях уровень безналичных платежей будет выше (он может доходить до 95–97%), тогда как в «удаленных районах» — ниже (порядка 70%).

Наличные для старших

Кроме того, как указывает ЦБ, наличные остаются важным элементом финансовой инклюзии для людей с низким уровнем цифровой грамотности, а также для социально уязвимых групп населения — пенсионеров, малообеспеченных, инвалидов и других. «Определенная часть населения, особенно это касается людей в возрасте, предпочитает наличные из-за недоверия к банкам, потому что они сталкивались с проблемами в прошлом, или по причине недостатка знаний современных технологий»,— говорит Дмитрий Дворников. «Ниша наличных платежей в ближайшее десятилетие будет оставаться за пожилыми людьми»,— соглашается Дмитрий Грицкевич. «Наличные деньги традиционно ассоциируются со стабильностью и гарантией совершения расчетов»,— отмечает управляющий директор Абсолют-банка Екатерина Гольянова. «Старшее поколение помнит о рисках (банковской системы.— “Ъ-Review”)… бороться с этим не надо»,— полагает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Впрочем, происходит смена поколений, кроме того, меняются и поведенческие привычки, в том числе среди «социально уязвимых групп населения». Так, многие пенсионеры уже пользуются банковскими картами, на которые им зачисляется пенсия, отмечает Екатерина Гольянова: «Поэтому даже в этой социальной группе, в которой уровень проникновения наличных остается более высоким, постепенно переходят на безналичные расчеты».

Тень наличных

«Для многих граждан актуальным является такое преимущество наличных денег, как конфиденциальность расчетов, которая обеспечивает свободу действий покупателям и продавцам»,— подчеркивают в Банке России. В частности, предпочитают НДО участники теневой экономики, говорит заместитель председателя правления банка «Держава» Дмитрий Масановец. Так, по его словам, «данная группа использует наличные для уклонения от налогообложения», в том числе для получения серых зарплат: «Наличные деньги — это прежде всего анонимность. Движение наличных практически невозможно контролировать».

И в этом есть большая проблема для государства. «Высокая доля наличных коррелирует с серыми схемами»,— согласен управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. «Это объективно облегчает теневые операции, обналичивание»,— говорит Дмитрий Дворников. «Скорее все-таки именно серые схемы и обналичивание создают спрос на наличные»,— уточняет Антон Табах.

Однако в данном случае попытки административно «задушить» наличные могут упереться «в социальные издержки для легитимных пользователей» и вызвать обратный эффект, указывает Сергей Гришунин. «Вместо того чтобы уменьшить использование наличных, повышенное административное давление увеличит желание держать их»,— объясняет он.

Например, возможным фактором увеличения спроса на наличные во второй половине 2025 года «могло стать усиление банковского контроля за подозрительными финансовыми операциями в целях борьбы с мошенничеством», говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая: «Не исключено, что часть граждан предпочла во избежание возможных проблем с блокировками увеличить долю расчетов наличными».

«Дальнейшее усиление контроля за подозрительными операциями, работа над обелением расчетов между участниками, ужесточение борьбы с мошенничеством в ближайшей перспективе будут способствовать дальнейшему увеличению спроса на наличные, в том числе среди населения»,— не исключает руководитель направления отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР-банка Кристина Аксенова.

Деньги на черный день

Наконец, спрос на наличные сильно возрастает во время шоковых событий. В частности, так было в период пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году, а также во время усиления геополитической напряженности — весь 2022 год, указывает регулятор.

«В периоды кризисов спрос на наличные, как правило, вызван тревожностью в обществе и стремлением застраховаться от негативных явлений в финансовой системе»,— отмечает директор департамента стратегического развития Ассоциации банков России Булат Андержанов. По его словам, наличные деньги воспринимаются населением как гарантия финансовой стабильности.

Повышенный спрос населения также возникал в период крупных DDoS-атак на российскую финансовую инфраструктуру в 2024 году и во время перебоев с интернетом в 2025 году.

«Из-за технических сбоев в работе интернета и опасений потери оперативного доступа к денежным средствам некоторые граждане выбирают консервативный подход — часть денежных средств переводить в наличные»,— говорит Екатерина Гольянова.

Впрочем, эффект от подобных шоков непролонгированный. «Многие просто ограничились снятием небольшой суммы на экстренные платежи»,— указывает она. По словам Дмитрия Масановца, «шок проходит достаточно быстро»: «Общая тенденция сокращения наличных платежей это подтверждает».

Наличные запасы

«Снижение доли наличных платежей происходит одновременно с ростом общего объема наличных денег в обращении, что создает структурный парадокс»,— отмечает руководитель департамента развития транcакционных продуктов Альфа-банка Игорь Ковалев.

«Объем наличных денег в обращении существенно увеличился за последние несколько лет (на текущий момент составляет порядка 15% от денежной массы), при этом их доля в объеме транcакций снизилась более чем на 10 процентных пунктов, из чего следует вывод о том, что россияне активно используют наличные с целью сохранения сбережений»,— говорит старший менеджер технологической практики «ТеДо» Елизавета Ковалева.

По ее словам, высокая доля сбережений в наличных связана с отсутствием прозрачности экономической системы, в результате чего «многие граждане выбирают такой способ хранения денежных средств как наиболее стабильный и проверенный временем», хотя «хранение накоплений в наличных является невыгодным, так как люди не получают процентного дохода как при размещении средств на банковском депозите». Поэтому по мере снижения ключевой ставки часть средств может уходить в наличные — не для трат, а для хранения. «Депозиты снижают свою привлекательность, и часть безналичных средств может переходить в наличный оборот»,— указывает Кристина Аксенова.

Дорогой кэш

Впрочем, все опрошенные «Ъ-Review» участники рынка солидарны в одном: в платежах доля наличных увеличиваться точно не будет (не считая шоковых моментов). «Сужение сегмента наличных платежей до 10% постепенно ведет к снижению рентабельности кассового обслуживания клиентов и инкассации наличных денег»,— говорит Булат Андержанов.

Это, в свою очередь, заставляет некоторые банки пересматривать свои бизнес-подходы. Снижение НДО заставит кредитные организации продолжить оптимизацию расходов, «сокращая сети отделений и банкоматов до необходимого минимума, оптимизируя траты на инкассацию», предполагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Согласно данным ЦБ, в прошлом году банки закрыли более 1700 отделений.

Как отмечала газета «Известия», это самый быстрый темп закрытия отделений с 2021 года, когда рынок переживал сопоставимую волну оптимизации. «На протяжении последних нескольких лет также наблюдается тенденция к сокращению числа банкоматов. С начала 2020 года по начало четвертого квартала 2025-го число банкоматов сократилось на 63,4 млн единиц, или на 31,3%»,— указывает Булат Андержанов.

«Создаются общие банкоматные сети, организуются совместные и агентские отделения в малых населенных пунктах, развивается партнерство с почтой и розничными сетями для выдачи наличных»,— рассказывает Дмитрий Дворников.

Можно говорить, что частично банки субсидируют НДО за счет других услуг, говорит Дмитрий Масановец. «Банки часто содержат убыточную инфраструктуру для наличных (отделения, банкоматы в глубинке) за счет прибыли от кредитов и комиссий за безналичные операции»,— согласен Дмитрий Дворников.

По его словам, такое «перекрестное субсидирование» зачастую является вынужденной мерой «из-за социальной ответственности и регуляторных требований»: «С точки зрения чистой экономической эффективности наличные — это архаичный, дорогой в обслуживании и непрозрачный инструмент, но их социальная и системная необходимость доказана кризисами последних лет».

Екатерина Ковальчук