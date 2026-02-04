Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием свыше $800 млрд

Бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $800 млрд, следует из оценки Forbes. Поводом стала сделка, при которой ракетная корпорация SpaceX приобрела принадлежащую господину Маску компанию xAI. По расчетам издания, капитал предпринимателя увеличился на $84 млрд и достиг $852 млрд.

Сделка предполагала оценку объединенной компании в $1,25 трлн: SpaceX — в $1 трлн, xAI — в $250 млрд. Forbes оценивает долю Илона Маска в объединенной структуре в 43% стоимостью около $542 млрд. SpaceX стала крупнейшим активом предпринимателя. Помимо этого, господину Маску принадлежит 12% Tesla стоимостью $178 млрд, а также опционы на акции автопроизводителя еще на $124 млрд. Потенциальный компенсационный пакет Tesla, одобренный акционерами в ноябре, может принести Илону Маску до $1 трлн дополнительных акций при достижении компанией целевых показателей.

Разрыв между господином Маском и вторым номером рейтинга остается беспрецедентным. Состояние сооснователя Google Ларри Пейджа оценивается в $281 млрд, отставание составляет $578 млрд. Таким образом, Илону Маску остается примерно «половина Ларри Пейджа» до статуса первого в мире триллионера. За последние месяцы предприниматель несколько раз обновлял исторические максимумы. В октябре 2025 года он стал первым человеком с капиталом $500 млрд, в декабре преодолел отметки $600 млрд и $700 млрд.