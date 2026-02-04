На Урале отец, обвиняемый в гибели детей, получил два года ограничения свободы

Белоярский районный суд вынес приговор 39-летнему многодетному отцу Анатолию Л., которого судили по обвинению в гибели трех детей в результате ночного пожара в ДНТ «Златобор» в деревне Златогорова в Логиново, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Ему назначено два года ограничения свободы по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Он полностью признал вину и раскаялся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Суд установил, что уралец, не имея спецзнаний и соответствующего образования, самостоятельно смонтировал электросеть в доме, который тоже построил сам на участке, который принадлежал его супруге. В туалете электросеть работала в аварийном режиме, но он не устанавливал причин неисправности и продолжал дальнейшую эксплуатацию. В ночь с 4 на 5 сентября произошло тепловое проявление электрического тока, что привело к возгоранию и пожару в доме.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, суд также вынес частное постановление в адрес администрации Белоярского муниципального округа с целью обратить внимание на обстоятельства преступления, чтобы исключить подобные случаи в будущем. В доме пострадавшей семьи не было автономного пожарного извещателя. За месяц местные власти обязаны предоставить ответ о принятых мерах. Приговор в силу не вступил.

Сообщение о возгорании в доме на ул. Семеновская в ДНТ «Златобор» поступило пожарным 5 сентября примерно в час ночи. Во время тушения сотрудники МЧС нашли тела двух мальчиков пяти и 11 лет и девочки семи лет. Госпитализированы еще трое детей девяти, 12 и 14 лет, полуторагодовалый ребенок не пострадал. Дети были дома с родителями — отец сообщил, что он проснулся из-за сильного задымления. По его словам, он заметил, что возгорание произошло на втором этаже, где спали трое детей, однако вход на второй этаж был перекрыт огнем. Взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.

Ирина Пичурина