После гибели детей при пожаре в деревне Златогорова возбуждено уголовное дело

По факту гибели трех детей при пожаре в деревне Златогорова (Свердловская область) возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление СКР по Свердловской области Фото: Управление СКР по Свердловской области

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Следственная группа осмотрела место пожара, ищутся возможные очевидцы. Тела погибших детей направлены на экспертизу для выяснения причины смерти, назначена экспертиза для установления очага и точной причины возгорания. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, взрослые и четверо несовершеннолетних смогли самостоятельно покинуть дом до прибытия пожарных.

Напомним, Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку после гибели трех детей во время пожара в частном доме многодетной семьи на ул. Семеновская в ДНТ «Златобор». Во время тушения сотрудники МЧС нашли тела двух мальчиков пяти и 11 лет и девочки семи лет. Госпитализированы еще трое детей девяти, 12 и 14 лет, полуторогодовалый ребенок не пострадал. В момент пожара дети были дома с родителями. В МЧС Свердловской области предварительной причиной назвали аварийный режим работы оборудования.

Ирина Пичурина