Трое детей погибли во время пожара в свердловской деревне Златогорова

Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку после гибели трех детей во время пожара в частном доме в деревне Златогорова, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По предварительным данным, сообщение о возгорании в доме на ул. Семеновская в ДНТ «Златобор» поступило пожарным 5 сентября примерно в час ночи. Площадь пожара составила 60 кв. м. Во время тушения сотрудники МЧС нашли тела двух мальчиков пяти и 11 лет и девочки семи лет. Госпитализированы еще трое детей девяти, 12 и 14 лет, полуторогодовалый ребенок не пострадал.

Дети были дома с родителями — отец сообщил, что он проснулся из-за сильного задымления. Он заметил, что возгорание произошло на втором этаже, где спали трое детей, однако вход на второй этаж был перекрыт огнем. Семья на учете не состояла.

Причины пожара будут устанавливаться пожарными дознавателями, в числе версий — нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. В МЧС Свердловской области предварительной причиной назвали аварийный режим работы оборудования.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 15 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в 2:26.

Напомним, в июле прокуратура Асбеста (Свердловская область) организовала проверку в связи с гибелью двоих детей при пожаре в многоквартирном доме по ул. Московской. Тело мальчика нашли при тушении огня, девочка скончалась в машине скорой помощи.

Ирина Пичурина