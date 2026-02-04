Региональный проект позволяет на Ставрополье вовремя проводить обновление школ

Ставропольский край активно реализует региональный проект «Все лучшее — детям» в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Задача — обновить 38 школ и 7 детских садов в 2026 году.



Проект «Все лучшее — детям» охватывает весь спектр модернизации образовательной инфраструктуры. Федеральные и региональные влас­ти выделяют на него значительные средства из бюджетов всех уровней. В фокусе внимания руководства региона находится капитальный ремонт ветхих зданий, замена инженерных сетей и обновление оборудования. Работы включают утепление фасадов, облицовку стен, монтаж новых полов, дверей и систем пожарной сигнализации. Параллельно идет обновление пищеблоков, столовых и кабинетов для того, чтобы создать детям комфортную среду для обучения и творчества. Родители, учителя и ученики участвуют в утверждении дизайн-проектов. Это делает школы для детей Ставропольского края по-настоящему родными.

Работы идут и в центре региона, и в его глубинке. Так, в селе Привольном Красногвардейского округа уже стартовал капремонт школы №5. Специалисты начали замену напольного покрытия, дверей и коммуникаций. Они утеплят фасад, облицуют его и установят новую пожарную сигнализацию. Обновят материально-техническое оснащение кабинетов, коридоров, пищеблока и столовой. Педагоги, родители и школьники сами выбирали дизайн интерьеров и фасада,— подчеркнул врио главы округа Игорь Трунов. Работы завершат к августу 2026 года. Первоклассники смогут встретить 1 сентября уже в обновленном здании.

Аналогичные работы развернулись в поселке Айгурском Апанасенковского округа. Там, в рамках регпроекта, капитально ремонтируют местную школу. Объем финансирования превысил 55 млн руб. Подрядчики завершили подготовку и демонтаж конструкций. Сейчас они меняют инженерные коммуникации. Глава округа Денис Климов проверил объект и отметил, что это вторая школа в районе. Первая была отремонтирована в 2025 году в селе Апанасенковское. Специалисты акцентируются на качестве и сроках. В обновленном здании будут созданы современные условия для сотен учеников.

В городе Лермонтов завершили капремонт школы №5на ул. Комсомольской. Дети вернулись в нее уже в январе 2026 года, сразу после новогодних каникул. Масштабные работы стартовали в марте 2025-го: обновили инфраструктуру для 400 младших школьников с первого по шестой классы. Администрация города организовала временное обучение — малышей разместили в детских садах, а старших учащихся перевели в отремонтированное здание на ул. Гагарина. Глава Лермонтова Елена Кобзева рассказала, что депутаты, родители и учителя контролировали процесс. Дополнительно благоустроили территорию, установили ограждение и заменили освещение. В 2027 году в городе начнут двухлетний капремонт школы №1(самой большой), а документацию подготовили для всех местных образовательных учреждений.

Эти примеры иллюстрируют общий размах проекта в крае. В 2025 году на Ставрополье капитально отремонтировали 34 школы — все запланированные объекты сдали в срок.

Параллельно в крае идет строительство новых школ в Пятигорске и Ставрополе, 3 детских садов: два в Кисловодске и в Ставрополе.

Кроме того, в планах — пристройка пищеблока к школе №1в Изобильном, обновление детсада в Туркменском округе, реконструкция гимназии №19и школы №15в Кисловодске.

Как подчеркнул Владимир Владимиров, благодаря поддержке федерального центра край обновляет больше объектов ежегодно, чем за минувшее десятилетие. Это не разовые акции, а системная программа: в планах на 2026–2027годы — модернизация инфраструктуры образования, включая лагеря и спортивные площадки. Край входит в число лидеров СКФО по темпам реализации нацпроекта. Это повышает рейтинг региона и качество жизни людей.

Таким образом, на Ставрополье, благодаря реализации регпроекта, школьники получают не просто ремонт, а пространство для роста. Региональный проект «Все лучшее — детям» меняет облик сотен образовательных учреждений, в которых учатся тысячи ребят. Глава региона держит реализацию проекта на личном контроле. Жители Ставрополья с нетерпением ждут 1сентября 2026года, когда в крае откроются десятки обновленных школ.