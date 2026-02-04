Кирилл Дмитриев опубликовал фотографию из Абу-Даби перед переговорами с Украиной

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прилетел в Абу-Даби. Сегодня в ОАЭ пройдет второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине.

Фото: @kadmitriev Фото, которое российский переговорщик Кирилл Дмитриев сделал из самолета на подлете к Абу-Даби

Господин Дмитриев выложил сделанное из самолета фото башен Абу-Даби в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). К фото спецпредставитель президента приложил трек «Там за туманами».

Первый раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Абу-Даби 23-24 января. На встрече обсуждались в том числе территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля. Второй раунд переговоров должен был состояться 1 февраля, однако его перенесли на 4-5 февраля.

31 января Кирилл Дмитриев провел встречу с американской делегацией. По его словам, переговоры по Украине прошли конструктивно.