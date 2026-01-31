Дмитриев назвал конструктивной встречу с американской делегацией во Флориде

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что его переговоры по Украине с американской делегацией в Майами прошли конструктивно.

«Продуктивная дискуссия также касалась американо-российской экономической рабочей группы»,— написал господин Дмитриев в соцсети Х.

С американской стороны в переговорах участвовали спецпосланник США Стив Уиткофф, глава Минфина Скотт Бессент, предприниматель Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Господин Уиткофф заявил, что делегация США «была воодушевлена» по итогам встречи.