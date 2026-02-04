Минстрой предупредил о схеме мошенничества с платой за отопление

Мошенники стали маскироваться под управляющие организации (УО) и отправлять собственникам сообщения с предложением вернуть переплату за отопление. О новой мошеннической схеме рассказал Минстрой.

По данным ведомства, в своих рассылках преступники указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода средств. Минстрой призвал предупредить об этой схеме пожилых родственников. Министерство напомнило, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не производят прямые возвраты — они вычитают сумму перерасчета из последующих платежей.

«РИА Новости» сообщало о случаях телефонного мошенничества, связанного с заключением договоров на теплоснабжение. Также злоумышленники могут под видом коммунальных служб рассылать сообщения в мессенджерах, предупреждали эксперты. Россияне называли боязнь потери накоплений из-за телефонных мошенников одним из своих главных страхов.