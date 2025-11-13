F6: мошенники стали обманывать россиян под предлогом проверки отопления

В России выявили новую схему мошенничества, где злоумышленники под видом коммунальных служб рассылают сообщения в мессенджерах. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании F6, специализирующейся на противодействии финансовому мошенничеству.

Мошенники представляются диспетчерами ресурсоснабжающих организаций и предлагают выбрать дату проверки отопительной системы. Для правдоподобности они используют логотипы официальных сервисов. После выбора даты жертве присылают ссылку на поддельный сайт с государственными логотипами.

На сайте появляется сообщение о «проверке авторизации», которое быстро сменяется на «авторизацию успешна». Затем мошенник звонит жертве, представляясь сотрудником службы безопасности, и сообщает о якобы несанкционированном входе на фишинговый ресурс, убеждая в потере доступа к личному кабинету.

В компании F6 уточнили, что цель мошенников — создать панику и убедить пользователя в критической угрозе. На финальном этапе злоумышленники требуют перевести деньги на «безопасный счет», «погасить» несуществующий кредит или «задекларировать» сбережения через курьера. Все средства поступают на счета мошенников.