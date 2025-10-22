Мошенники стали обманывать россиян под видом сотрудников теплоснабжающих фирм

В России участились случаи телефонного мошенничества, связанного с заключением договоров на теплоснабжение, пишет «РИА Новости». Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками организаций, которые занимаются поставкой тепла. При этом они убеждают в необходимости срочно заключить договор, чтобы избежать перебоев в отоплении.

Во время таких разговоров мошенники просят предоставить паспортные данные и другую личную информацию якобы для оформления договора. После этого аферисты могут получить доступ к кредитной истории человека, информации о месте его работы, а также войти в его личный кабинет на портале «Госуслуги».