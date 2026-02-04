На регионы СКФО не планируют расширять эксперимент исламского банкинга

К эксперименту по партнерскому финансированию в 2026 году планируют подключить православные регионы — Чувашию и Крым. В настоящее время в программе участвуют только Дагестан и Чечня. Другие северокавказские территории к проекту не присоединятся, сообщил РБК-Кавказ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас в эксперименте участвуют только те регионы, где распространен ислам. Однако принципы партнерского финансирования схожи и с православной традицией, поэтому я предлагаю отходить от терминологии только исламский банкинг», — заявил депутат.

По словам господина Аксакова, «чтобы избежать перекоса», в Центробанк направили предложение подключить к партнерскому финансированию несколько регионов, где преобладает православное население. Парламентарий также рассказал, что одна из кредитных организаций из топ-10 намерена присоединиться к эксперименту и активно развивать его в Дагестане.

«Значительная часть населения Дагестана в рамках своих моральных норм не хочет получать процент. Их деньги либо на руках, либо в банке, где могут обесцениться», — пояснил он.

Кредитная организация планирует вовлечь эту категорию граждан в проекты по всей стране в соответствии с их идеологическими установками.

Анатолий Аксаков также сообщил о начале работ по созданию отдельного банка, основным направлением которого станет партнерское финансирование.

«В этом году будет создан такой финансовый институт, это направление бизнеса будет у нас активно развиваться, подкрепленное принятым законом об исламском банкинге. Это будет современный, цифровой банк, цифровые активы ничем не противоречат ни исламу, ни православию», — резюмировал депутат.

Константин Соловьев