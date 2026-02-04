Al Wasat: местонахождение тела убитого сына Каддафи неизвестно

В больнице города Эз-Зинтан на западе Ливии не подтвердили, что к ним поступило тело Сейфа аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, сообщает портал Al Wasat. В медицинском учреждении соседнего населенного пункта Эр-Раджбан также не знаю, где находится тело погибшего.

Вчера стало известно, что Сейф аль-Ислам Каддафи погиб к югу от столицы Триполи. По предварительным данным, его убили в районе, где идут бои между вооруженными группировками. Генпрокуратура Ливии уточнила, что он погиб в результате огнестрельных ранений. Его сторонники потребовали провести расследование.

Сейф аль-Ислам Каддафи — второй сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи. В 2021 году он собирался баллотироваться на президентских выборах в Ливии, но они так и не состоялись.