Брата владельца сауны в Прокопьевске арестовали по делу о гибели пяти подростков

Центральный районный суд города Кемерово по ходатайству следствия арестовал брата владельца частной сауны в Прокопьевске Павла Долгачева по делу о гибели пяти подростков. По версии следствия, он был фактическим руководителем заведения. Об этом сообщают «РИА Новости».

Павел Долгачев обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Защита обвиняемого будет обжаловать решение инстанции. Адвокат задержанного просил поместить его под домашний арест.

По версии следствия, господин Долгачев проживает в месте, где произошел пожар, и имеет непосредственный доступ к частной сауне и может скрыть доказательств по делу. Также следствие сообщило, что обвиняемый обладает средствами, которых достаточно, чтобы скрыться.

Ранее по делу арестовали владельца сауны Алексея Долгачева, а под домашний арест отправили администратора заведения Елену Селищеву. Последняя, по версии следствия, впустила в парилку подростков без сопровождения взрослых. Она добавляла в топку печи средства горения без надлежащего контроля за температурным режимом, что усилило возгорание.

Пожар в частной сауне Прокопьевска произошел вечером 31 января. Внутри находились шестеро подростков — двое молодых людей и четыре девушки, которые отмечали дни рождения сразу двух человек из компании. Погибли пять человек, одной девушке удалось спастись.

