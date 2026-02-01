Смертельная парилка

Кузбасское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту гибели пятерых подростков при пожаре в сауне на Кубанской улице в Прокопьевске, произошедшем вечером 31 января. Администратор заведения задержана, ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Владельцы заведения объявлены в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сауна в Прокопьевске, где погибли подростки

Фото: МЧС России Сауна в Прокопьевске, где погибли подростки

Фото: МЧС России

Сигнал о пожаре в сауне поступил дежурному МЧС около 20:30. Тушение огня, в котором были задействованы 41 спасатель и 13 единиц техники, заняло около трех часов. Площадь возгорания составила 70 кв. м. Погибли три девушки и два юноши в возрасте 15–17 лет, большинство из них были студентами физкультурного техникума. Как установили впоследствии эксперты, причиной смерти было отравление угарным газом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц; до десяти лет лишения свободы). Задержана администратор заведения, ей предъявлено обвинение. Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СКР, в 18:00 администратор впустила в сауну группу из шести подростков без сопровождения взрослых. Не проконтролировав температурный режим в парилке, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения.

Это привело к возгоранию и гибели подростков. У них не было возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, считают правоохранители. Спастись смогла только одна 16-летняя девушка.

Следствие считает, что владельцы сауны грубо нарушили требования пожарной безопасности. Заведение не было оборудовано средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами. «Персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без надлежащего официального оформления»,— подчеркнули в СКР.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале пообещал, что семьям погибших власти окажут всю необходимую помощь.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Кузбассу Павлу Курочкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Прокуратура Прокопьевска начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, «в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана надлежащая правовая оценка».

Гибель подростков при пожаре — третье громкое уголовное дело, возбужденное в Кузбассе с начала 2026 года. 13 января стало известно о гибели девяти младенцев в роддоме Новокузнецка, а 29 января — о смерти девяти пациентов психоневрологического интерната в Прокопьевске. Вызвавшие широкий общественный резонанс трагедии стали поводом для масштабных проверок со стороны федерального центра.

Михаил Кичанов, Новосибирск