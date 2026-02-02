Владельца сауны в Прокопьевске арестовали по делу о гибели пяти подростков

Центральный районный суд Кемерова по ходатайству следствия арестовал владельца частной сауны в Прокопьевске Алексея Долгачева по делу о гибели пяти подростков. Сам обвиняемый просил о домашнем аресте. Он заявил, что не собирается скрываться, а его супруга сняла квартиру в Кемерово, где он мог бы оставаться под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Если следствие сомневается, думает, что я буду оказывать какое-то влияние на сотрудников, на свидетелей, то вам предоставят документы, что я могу остаться в городе Кемерово», — сказал господин Долгачев на суде (цитата по «РИА Новости»).

Алексею Долгачеву предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Вину он признает частично. Мужчина не отрицает ответственности за случившееся, но отрицает какой-либо умысел. В одном из пресс-релизов СКР отмечалось, что в сауне отсутствовали огнетушителей и не было эвакуационных выходов.

Ранее по делу под домашний арест отправили администратора сауны Елену Селищеву. По версии следствия, женщина впустила в парилку подростков без сопровождения взрослых. Она добавляла в топку печи средства горения без надлежащего контроля за температурным режимом, что усилило возгорание.

Пожар в частной сауне Прокопьевска произошел 31 января. Во время возгорания внутри находились шестеро подростков — двое молодых людей и четыре девушки. Они отмечали дни рождения сразу двух человек из компании. Во время пожара из сауны удалось спастись одной девушке, ее друзья погибли.