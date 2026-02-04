Суд арестовал курьера мошенников по делу о похищении подростка в Красноярске

В Красноярске суд избрал меру пресечения в виде ареста до 22 марта жителю Тюмени по делу о фиктивном похищении сына красноярского бизнесмена. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает краевая прокуратура.

О задержании злоумышленника стало известно 2 февраля. По данным следствия, он получил предложение о заработке в начале 2026 года в одном из мессенджеров. Фигурант дела выполнил два задания аферистов в Тюмени, после чего направился в Красноярск, говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в январе этого года преступники убедили 14летнего подростка забрать деньги из сейфов в доме и передать их якобы сотрудникам правоохранительных органов. По указанию куратора к школьнику прибыла 18-летняя жительница Сургута, которая помогла вскрыть сейфы и вывезти наличные деньги в рублях, долларах и евро на общую сумму не менее 2,5 млн руб. Часть средств — 31 тыс. руб. — она оставила себе, остальное передала курьеру у ресторана «Север» на ул. Ленина.

Забрав рюкзак, пособник мошенников по инструкции оставил его в условленном месте и уехал в Новосибирск, откуда направился в Благовещенск, где был задержан правоохранителями. Как писал «Ъ-Сибирь», 25 января суд поместил в СИЗО до 22 марта жительницу Сургута. Ей также вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Александра Стрелкова