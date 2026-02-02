Задержан курьер мошенников по делу о похищении подростка в Красноярске

Сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Тюмени по делу о фиктивном похищении сына красноярского бизнесмена. Правоохранители установили, что злоумышленник работал курьером мошенников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в Max.

По ее словам, фигурант дела был доставлен в Красноярск для проведения следственных действий. Согласно версии правоохранителей, житель Тюмени получил предложение о заработке в начале 2026 года в одном из мессенджеров. За выполнение двух заданий аферистов в своем городе он получил по 15 тыс. руб. Затем преступник направился в Красноярск, где забрал деньги у 18-летней сообщницы. Как писал «Ъ-Сибирь», 25 января суд Красноярска отправил ее в СИЗО на два месяца.

По данным краевой прокуратуры, вечером 22 января отец подростка, вернувшись домой, не обнаружил 14-летнего сына и около 2,5 млн руб. в различной валюте, хранившихся в сейфах. Позже на его телефон поступило сообщение о похищении ребенка с требованием выкупа в размере $350 тыс.

По данным с видеокамер, подросток ушел из дома вместе с незнакомым человеком в капюшоне. 23 января пропавший был найден в компании с жительницей Сургута в арендованной квартире. Часть похищенных денег, 31 тыс. руб., злоумышленница присвоила себе, оставшиеся средства передала курьеру у ресторана «Север». Региональным управлением СКР возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Александра Стрелкова