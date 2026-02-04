«РИА Новости»: Долина в 2010 году купила квартиру в Юрмале

Лариса Долина в 2010 году купила квартиру в латвийском городе Юрмала в ипотеку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документы. Согласно им, певице принадлежит квартира площадью 123,9 кв. м, расположенная на берегу Рижского залива. Сейчас ее стоимость оценивается более чем в 27,4 млн руб. В 2024 году после внесения госпожи Долиной в санкционный список ЕС ее активы в Латвии были заморожены.

В 2024 году артистка продала Полине Лурье свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Позже Лариса Долина заявила, что заключила сделку под влиянием мошенников. Суды аннулировали сделку и оставили квартиру за певицей, не вернув деньги госпоже Лурье. В декабре 2025 года Верховный суд России признал покупательницу собственницей жилья. Полина Лурье получила ключи от квартиры 19 января этого года, а Лариса Долина переехала на съемную квартиру.

