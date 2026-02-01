Певица Лариса Долина переехала на съемную квартиру, поскольку у нее пока нет денег на покупку собственного жилья. Об этом артистка рассказала журналистам, ее слова передает «РИА Новости».

Певица Лариса Долина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Певица Лариса Долина

«Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю»,— сказала Долина.

Артистка не уточнила, в каком районе она сейчас живет, однако назвала его хорошим. Лариса Долина переехала на новую квартиру со своими кошками: «Я знаю, что они будут долго привыкать, но что поделать? Это мои кошки, это моя семья, это мои дети».

В 2024 году артистка Лариса Долина продала Полине Лурье свою квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. Позже певица заявила, что заключила сделку под влиянием мошенников. Суды аннулировали сделку и оставили квартиру за Ларисой Долиной, не вернув при этом деньги госпоже Лурье. Однако 16 декабря 2025 года Верховный суд России признал покупательницу собственницей жилья. Полина Лурье получила ключи от квартиры 19 января этого года.