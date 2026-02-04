«Чаще всего основание для предъявления регресса — отсутствие виновного водителя»

В Госдуме готовят законопроект, обязывающий страховые компании взыскивать выплаченные по ОСАГО средства с виновников дорожно-транспортных происшествий, если авария произошла при отягчающих обстоятельствах. Например, умысел или опьянение причинителя вреда. Законопроект вводит несколько механизмов для упрощения процедуры взыскания. Банк России будет обязан публиковать статистику по регрессным требованиям по стране. Страховщикам, в частности, предпишут использовать приказное судопроизводство, что должно ускорить процесс. Однако, как отмечает директор филиала Росгосстраха в Краснодарском крае Александр Казаков, бывают случаи, которые вначале попадают в категорию регрессов, но в процессе урегулирования выясняется, что оснований для регресса нет.

Александр Казаков

Фото: предоставлено автором

«Мы иначе оцениваем количество регрессных дел по ОСАГО и объем взысканных по ним средств с причинителей вреда. Разница с внешней оценкой, скорее всего, объясняется тем, что, во-первых, данные по количеству взысканий регрессов, накопленные Национальной страховой информационной системой (НСИС) за время работы АИС «Страхование» (с апреля 2024 года), пока не отражают реальной ситуации на рынке с учетом того, что срок исковой давности составляет до трех лет. Во-вторых, бывают случаи, которые вначале попадают в категорию регрессов, но в процессе урегулирования эксперты по правовым вопросам устанавливают, что оснований для регресса нет.

Мы в компании пользуемся правом регресса к виновникам ДТП во всех случаях, предусмотренных законом об ОСАГО. Признаки регресса имеют около 7% убытков в нашем портфеле по ОСАГО, и по нашим данным, у других крупных игроков рынка автострахования этот показатель на сопоставимом уровне. По нашей статистике, чаще всего основанием для предъявления регресса является отсутствие виновного водителя в числе лиц, допущенных к управлению автомобилем, попавшим в ДТП, алкогольное опьянение и оставление виновником места ДТП».