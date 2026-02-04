В МИД РФ констатировали рост военно-политической напряженности в Арктике

Дипломат Владислав Масленников обвинил западные страны и НАТО в обострении ситуации в арктическом регионе. По его словам, учения в Североатлантическом регионе становятся масштабнее и агрессивнее, Запад привлекает в конфликт внерегиональных игроков, а также использует санкции, направленные на сдерживание развития российской Арктики.

«В подходах западных государств теперь превалируют установки на противоборство и силовые сценарии обеспечения своих интересов»,— заявил «РИА Новости» господин Масленников, который возглавляет департамент европейских проблем МИД РФ, и является старшим должностным лицом от России в Арктическом совете.

До этого Великобритания предложила НАТО начать специальную миссию «Арктический часовой» для усиления безопасности в регионе. Она называла Арктику воротами, через через которые Северный флот России может угрожать Великобритании. После этого глава МИД королевства объявила, что Британия за три года в два раза увеличит военную группировку в норвежской Арктике. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия всегда была лидером в исследованиях Арктики и продолжит укреплять свои позиции на этом направлении.