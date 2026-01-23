Путин: вместо глобального потепления может начаться похолодание

Президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами Московского физико-технического института (МФТИ) заявил, что в будущем климатическая ситуация на планете может измениться не только в сторону потепления, но и похолодания.

Президент России Владимир Путин (в центре) и ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов (второй слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре) и ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов (второй слева)

«То ли нас ждет потепление глобальное, то ли, кстати, некоторые считают, что сейчас пик потепления прошел, сейчас начнется похолодание»,— сказал Владимир Путин.

При этом президент отметил, что, независимо от климатических изменений, Россия продолжит активное освоение Арктики. Владимир Путин напомнил, что около 70% территории страны расположены на северных широтах, а Арктическая зона занимает примерно 9 млн кв. км и дает до 15% ВВП РФ.

Глава государства подчеркнул стратегическую важность Северного морского пути как для России, так и для мировой торговли. Он сообщил о наращивании мощи отечественного атомного ледокольного флота, в том числе о строительстве мощного ледокола «Лидер» на верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. По словам господина Путина, этот авианосец среди ледоколов будет достроен к 2030 году и станет уникальным в мире.

Россия, по словам президента, всегда была лидером в исследованиях Арктики и продолжит укреплять свои позиции на этом направлении, несмотря на предположения о возможном глобальном похолодании.