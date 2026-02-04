Венесуэла получила от США $500 млн от американских сделок по продаже ее нефти

Соединенные Штаты вернули правительству Венесуэлы все $500 млн, которые страна получила от продажи нефти, вывезенной из республики. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источник.

Вывоз и продажа венесуэльского сырья была частью сделки, достигнутой между Каракасом и Вашингтоном в прошлом месяце. Всего США продали 50 млн баррелей нефти, которая осталась невостребованной после того, как Вашингтон в декабре организовал блокаду всех подсанкционных танкеров у берегов страны. «Мы будем продавать много нефти. Мы возьмем часть, они возьмут много. Они будут зарабатывать больше, чем когда-либо»,— объяснял президент США Дональд Трамп суть этой сделки.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявлял, что покупать венесуэльскую нефть будет Индия. Концепция сделки, посвященной этим закупкам, уже согласована, заявлял президент. Через несколько дней он объявил, что Индия отказалась закупать нефть в РФ, предпочтя сырье из США и Венесуэлы, и поэтому Вашингтон снизит тарифы на индийские товары с 25% до 18%.

