Баррели все равно в Дели

Крупнейший покупатель российской нефти — Индия в январе сократила ее импорт в 3,5 раза год к году, заменив часть объемов сырьем из США и с Ближнего Востока. Страна диверсифицирует закупки из-за запрета ЕС на ввоз выпущенных из российской нефти нефтепродуктов и давления США. Полного прекращения поставок сырья из России большинство аналитиков тем не менее не ожидают.

Индия сократила закупки российской нефти в январе на 57% к предыдущему месяцу и в 3,5 раза год к году, до 436 тыс. баррелей в сутки (б/c), подсчитали в S&P Global Commodities at Sea (CAS). Часть российских объемов, согласно CAS, заместила нефть из США и с Ближнего Востока. Так, поставки американского сырья в Индию в январе выросли в 1,6 раза год к году, до 235 тыс. б/c, ближневосточного — на 20%, до 3 млн б/c.

Снижение импорта из России, отмечают аналитики, произошло в связи запретом ЕС на ввоз топлива, выпущенного из российской нефти, с 21 января. Индийская Reliance ранее объявила о прекращении импорта нефти из РФ на свой ориентированный на экспорт комплекс в Джамнагаре из двух НПЗ общей мощностью 1,36 млн б/с, напоминают в S&P Global.

Январь 2026 года стал точкой структурного перелома в российско-индийском нефтяном партнерстве, считает Сергей Фролов, управляющий партнер NEFT Research. Модель, продолжает он, основанная на поставках сырья с последующей переработкой и реэкспортом топлива в ЕС, перестала работать из-за европейских ограничений.

Индия диверсифицирует закупки сырья в том числе под давлением американских властей. Президент США Дональд Трамп 2 февраля заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его об отказе от закупок российской нефти, в ответ США снизят пошлины на индийские товары с 25% до 18%. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что РФ до сих пор не слышала от Индии заявлений о планах прекратить закупки российской нефти.

В 2025 году Индия оставалась крупнейшим покупателем российской нефти Urals с долей 73% от общего объема поставок, следует из обзора агентства Argus. Основные объемы отгружались в порту Сикка, откуда сырье могло поступать на НПЗ Reliance в Джамнагаре и на завод Bharat Petroleum.

По данным Agrus, в 2025 году сокращение отгрузок российской нефти в Индии отмечалось летом после объявления Дональдом Трампом пошлин в размере 25%, а затем 50% на импорт индийских товаров из-за закупок сырья из РФ. С сентября по декабрь поставки российской нефти в Индию морем составили 3,5–4 млн б/c, указывают в CAS.

По словам руководителя центра по аналитике российских акций БКС Кирилла Бахтина, январское снижение экспорта нефти в Индию — реакция рынка с временным лагом на санкции США против российских нефтекомпаний. Высокий дисконт на сырье из России, добавляет он, уже к концу января вернул интерес индийских покупателей. Согласно агентству Platts, 1–15 января российская нефть с поставкой на западное побережье Индии продавалась с дисконтом $8,15 за баррель — самым большим с июля 2023 года.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин считает, что Индия, вероятно, замещает выбывшие объемы нефтью из США и Канады, возможно, частично из Венесуэлы. При этом, отмечает он, частные НПЗ Индии могут продолжать закупки российской нефти даже в случае отказа госкомпаний — при принятии решений экономические цели остаются определяющими, замечает он.

Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора, добавляет, что снижение видимых поставок российской нефти в Индию происходит в условиях увеличения отгрузок в адрес неизвестных покупателей, а в целом морской экспорт нефти из России в Азию остается стабильным. «Полагаем, логистика нефти в очередной раз находит возможности успешно адаптироваться к вводимым ограничениям, и реального воздействия на производственные цепочки в Индии, равно как и на экономику индийских НПЗ, это не оказывает»,— говорит он.

Ольга Семеновых