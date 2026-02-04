В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об угрозе ракетных ударов по Белгороду. Также опасность действует в Белгородском и Яковлевском муниципальных округах, сообщили в МЧС. В 2:59 мск министерство сообщило об отмене ракетной опасности.

За ночь в регионе ракетная опасность объявлялась несколько раз. Предупреждения длились не дольше 10 минут. О последствиях не сообщалось.

Вооруженные силы Украины вчера нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Был поврежден объект инфраструктуры. Власти региона провели заседание по восстановлению объектов энергетики, поврежденных в результате ночного обстрела.