Ракетный удар по Белгородской области повредил инфраструктурный объект

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте»,— написал губернатор. На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется, сообщил господин Гладков.

Сегодня в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах четыре раза объявляли ракетную опасность. По данным Минобороны, в ночь на 3 февраля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять беспилотников над Россией, из них три — над Белгородской областью. В период с 10.00 до 14.00 мск над регионом сбили 20 БПЛА самолетного типа.