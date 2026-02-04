Белый дом сообщил о реакции Трампа на ночные удары России по Украине

Ночной удар России по Украине не стал неожиданностью для президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну»,— заявила госпожа Левитт журналистам. Она выразила уверенность, что конфликт не начался бы, если бы господин Трамп находился у власти в 2022 году, и возложила ответственность за эскалацию на бывшего президента США Джо Байдена, обвинив его в слабости и непрофессионализме.

Вчера Министерство обороны России сообщило о проведении массированного ночного удара по объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры. В ведомстве заявили, что атака стала ответом на удары Киева по гражданским объектам на территории России.

Ранее, 29 января, господин Трамп заявил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой временно приостановить удары по Украине из-за сильных морозов. Позднее в Кремле сообщили, что речь шла о предложении воздержаться от атак на Киев до 1 февраля для создания условий для переговоров по урегулированию конфликта.