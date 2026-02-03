Российская армия ударила по объектам ВПК и энергетики на Украине

Этой ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и используемым в их интересах объектам энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно ежедневной сводке ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Минобороны РФ подчеркнуло, что все «цели удара достигнуты» — в частности, были поражены места хранения и сборки БПЛА дальнего действия.

В предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на Украине 27 января. 30 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская сторона согласилась с предложением президента США Дональда Трампа заключить энергетическое перемирие с Украиной. Сроки этого перемирия в Кремле не называли.