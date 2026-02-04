Палата представителей США одобрила законопроект, прекращающий частичный шатдаун

Палата представителей Конгресса США одобрила пакет финансирования, прекращающий частичный шатдаун, начавшийся в стране в ночь на 31 января. Документ направили на подпись президенту Дональду Трампу.

Как сообщает CBS News, двухпартийное голосование завершилось 217 голосами за и 214 против. Большинство республиканцев голосовали за, большинство демократов — против.

Демократы в Палате представителей настаивают на изменениях в работе Министерства внутренней безопасности, в частности — в методах работы иммиграционных служб. Причиной стали случаи в Миннеаполисе, где сотрудники ICE застрелили двух граждан США меньше чем за месяц. Финансирование ведомства одобрено законодателями только до 13 февраля.

Если решение по реформированию работы ведомства не будет достигнуто, то в конце февраля может произойти еще одно частичное прекращение работы правительства, отмечает CBS News.