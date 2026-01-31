В США начался частичный шатдаун

В США в полночь 31 января (08:00 мск) была частично приостановлена работа федерального правительства из-за истечения временного бюджета, сообщает NPR. Кризис, как ожидается, удастся преодолеть на следующей неделе.

Сенат одобрил пакет законопроектов о финансировании ключевых ведомств — Минфин, Госдепартамент, Минтруд, Пентагон — до конца сентября. Документы по министерству внутренней безопасности были исключены из пакета по инициативе демократов.

Нижняя палата Конгресса рассмотрит законопроекты 2 февраля. Если их оперативно одобрят, а затем подпишет президент Дональд Трамп, шатдаун завершится 2 февраля. Это уже второй шатдаун в текущем финансовом году. Предыдущий, рекордный по длительности (43 дня), был преодолен в ноябре 2025 года.