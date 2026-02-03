ООН отправит наблюдателей в ДРК для контроля за прекращением огня

Миссия ООН в Демократической Республике Конго (ДРК) в ближайшее время приступит к развертыванию наблюдателей для контроля за соблюдением режима прекращения огня между властями страны и повстанческим движением «Альянс реки Конго» (АРК), в который входит «Движение 23 марта» (М23). Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Катара.

Первый контингент наблюдателей прибудет в город Увиру на востоке ДРК. В декабре 2025 года он перешел под контроль повстанцев, однако в январе 2026-го правительственные силы восстановили контроль над городом.

Участники переговоров согласовали работу механизма мониторинга перемирия, предусмотренного соглашением, достигнутым в октябре, сообщили в министерстве. Стороны также подтвердили приверженность мирному рамочному соглашению, заключенному в ноябре 2025 года. 19 июля правительство ДРК и повстанцы из М23 подписали в Дохе декларацию о принципах прекращения конфликта на востоке страны.