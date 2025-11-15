Власти ДРК и повстанцы из М23 подписали рамочный документ о мирном урегулировании

Представители правительства Демократической Республики Конго и повстанческого Альянса реки Конго (АРК), в который входит движение «23 марта» (М23), подписали в Дохе рамочный документ о мирном урегулировании конфликта на востоке страны, передает агентство Reuters.

19 июля стороны подписали в Дохе декларацию о принципах прекращения конфликта на востоке страны, предполагающую заключение мирного соглашения до 18 августа. Однако договориться о параметрах всеобъемлющего урегулирования им не удалось. Процесс возобновился после согласования механизма обмена пленными в сентябре, однако сам обмен пока не проведен.

14 октября стороны подписали в Катаре соглашение о мониторинге постоянного прекращения огня, сообщало Reuters со ссылкой на источники. Этот документ был необходимым шагом для запуска переговоров о полномасштабном мирном соглашении.

Движение М23, сформированное в основном из представителей племени тутси, которые вышли из армии ДРК более 10 лет назад, за последние годы взяло под контроль часть Северного Киву и в начале 2025 года заняло Гому и Букаву. По данным ООН, их поддерживают около 4 тыс. военных из Руанды. Весной конфликт обострился: власти ДРК обвинили Руанду в нарушении прекращения огня, после чего армия начала наступление.