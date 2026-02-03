Белый дом подтвердил участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине в ОАЭ

Переговоры делегаций России, США и Украины в ОАЭ в силе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прибудут в Абу-Даби 4 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) и предприниматель Джаред Кушнер

Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters Спецпосланник президента США Стив Уиткофф (слева) и предприниматель Джаред Кушнер

Фото: Denis Balibouse / File Photo / Reuters

«Специальный посланник Уиткофф, Джаред Кушнер и президент (США Дональд.— “Ъ”) Трамп сделали невозможное возможным в вопросе мира на Ближнем Востоке, и я знаю, что они намерены сделать то же самое в отношении войны между Россией и Украиной»,— сказала госпожа Левитт журналистам у Белого дома (трансляция велась на YouTube-канале CNN).

По мнению пресс-секретаря Белого дома, первый раунд переговоров России, США и Украины «был историческим». «Никогда раньше эти три страны не могли сесть за стол переговоров, чтобы продвинуть дело к миру»,— добавила Кэролайн Левитт.

Первый раунд консультаций России, Украины и США состоялся 23 и 24 января. Состав российской делегации на предстоящих переговорах 4 и 5 февраля останется прежним — в Абу-Даби отправится рабочая группа по вопросам безопасности, сообщили в Кремле. Ее возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

