Костюков вновь возглавит делегацию России на переговорах в Абу-Даби

Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби по Украине 4-5 февраля останется прежним, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ее возглавит начальник Главного управления Генерального штаба (ГРУ) адмирал Игорь Костюков.

Отвечая на вопрос «Ъ», какие темы будут обсуждаться на переговорах, представитель Кремля подчеркнул, что в Абу-Даби отправится «рабочая группа по вопросам безопасности».

Первый раунд консультаций России, Украины и США состоялся 23-24 января. В состав делегации вошли представители Минобороны. Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

С американской стороны на первой встрече присутствовали зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Последний, как сообщил Белый дом, поедет в Абу-Даби и на этот раз.

