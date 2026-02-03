США не стали отменять переговоры с Ираном после уничтожения иранского БПЛА

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник, который «вел себя агрессивно» по отношению к авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море. Несмотря на инцидент, переговоры США и Ирана по-прежнему запланированы на конец этой недели, уточнила госпожа Левитт.

По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США Дональд Трамп прямо сейчас обсуждает ситуацию вокруг Ирана со спецпосланником Стивом Уиткоффом. «Ожидается, что специальный посланник Уиткофф проведет переговоры с иранской стороной позднее на этой неделе»,— сказала Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

3 февраля американский истребитель F-35 сбил иранский беспилотник Shahed-139 на подлете к Abraham Lincoln. По версии американской стороны, дрон «без необходимости совершил маневр в сторону корабля».

По информации Axios, переговоры США и Ирана по ядерной программе исламской республики должны были состояться 6 февраля в Турции. Однако позже Иран потребовал перенести встречу в Оман и изменить ее формат, сообщили источники издания.