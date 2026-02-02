Axios: Арагчи и Уиткофф встретятся в Стамбуле 6 февраля

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи встретятся 6 февраля в Стамбуле, пишет Axios со ссылкой на источники. Стороны обсудят ядерную сделку.

Один из источников Axios отметил, что встреча в пятницу – «наилучший сценарий из возможных», но планы могут измениться. Перед этим Стив Уиткофф проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Иран находится на «этапе принятия решения» и «рассматривает различные аспекты и точки зрения» по ядерной сделке с США, заявил глава иранского МИДа Эсмаил Багаи. Наиболее приоритетными для иранской стороны останутся вопросы снятия или ослабления санкций.

Новая ядерная сделка должна заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), заключенный в 2015 году при участии Китая, России, Великобритании, Франции и ФРГ. В 2018 году Дональд Трамп вышел из соглашения. Вслед за этим Иран нарастил запасы высокообогащенного урана и, по данным МАГАТЭ, примерно в 40 раз превысил лимит, установленный СВПД.

Лусине Баласян