Ставрополье в архивах Эпштейна

Российские города упоминаются в обнародованном минюстом США «Досье Эпштейна» свыше 15 тыс. раз. В том числе шестикратно фигурирует Ставрополь. Корреспондент «Ъ-Кавказ» ознакомился с документами и выяснил, в каком контексте фигурирует краевая столица и регион в опубликованном архиве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Одно из шести упоминаний — это аналитическая выкладка о сельхозугодьях Андроповского и Новоалександровского районов Ставропольского края. «10 200 га первоклассной пашни и 3800 га первоклассных пастбищ... расположены в южном Ставропольском крае... высококачественные черноземные суглинки», отмечается в заметке. Еще одно упоминание этого же района говорит о тесных связях господина Эпштейна с его руководством и большом интересе американского бизнеса к ставропольским сельхозугодьям: «Мы полагаемся на нашу существующую деятельность в России и крепкие личные отношения с главой районной администрации в Андроповском районе и Ставрополе. Это позволит расширить операции по приобретению и развитию земельных активов в южном крае, включая высококачественные черноземы».

Два файла касаются террористической угрозы на Ставрополье. «Первый известный пример — Виталий Загорусько и Давид Фотов, убитые в 2004 году в Ставропольском крае после планирования теракта в регионе». Это материалы из разведывательных отчетов — возможно, Эпштейн интересовался российскими рисками для своих бизнес-контактов.

Еще два файла касаются персон. В частности, приведена подробная анкета модели и журналистки из Ставропольского края Ольги П. Судя по этим данным, в 2012 году девушка участвовала в шоу «Топ-модель по-русски» и заняла третье место. Ставропольчанка также работала спортивным корреспондентом телеканала «Россия-2» и была участницей программы молодых послов МОК от Олимпийского комитета России, участвовала в Молодежной Олимпиаде в Нанкине. Девушка отправила Джеффри Эпштейну портфолио. О дальнейшей судьбе их взаимоотношений в материалах не говорится.

Наконец, один файл касается резюме журналиста Романа Ч. Его трудовая биография, в основном, связана с работой на федеральные структуры, и Ставрополь в ней фигурирует эпизодически.

Ставрополь не выделяется на фоне других городов: Москва лидирует с 9,4 тыс. упоминаниями, Санкт-Петербург — с 1,5 тыс. Далее следуют Новосибирск (314), Сочи (226), Ростов-на-Дону (102), Нижний Новгород (58), в основном, из-за логистики на ЧМ-2018.

Во время мундиаля Джеффри Эпштейн лично посещал города РФ. В частности, он бывал в Ростове-на-Дону, куда, предположительно, ездил на фестиваль болельщиков FIFA. Также в досье десятикратно фигурирует Краснодар. Другие города юга РФ в досье не упоминаются.

Как ранее писал «Ъ», в 2019 году финансисту Джеффри Эпштейну предъявили в США обвинения в торговле детьми. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. 30 января 2026 года была опубликована последняя порция материалов по «делу Эпштейна». Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов.

Станислав Маслаков