Зарубежные СМИ: Что содержится в новых опубликованных «файлах Эпштейна»?

Чета Клинтонов согласилась дать показания по «делу Эпштейна». Ранее супруги называли повестки от Конгресса недействительными, а обвинения в связях с преступником — политически мотивированными. Теперь 42-й президент США и бывшая первая леди пообещали прийти на заседание лично. Они рассчитывают создать прецедент, который будет применяться ко всем, сообщила в соцсети Х пресс-секретарь Билла Клинтона. Тем временем в прессе появляется все больше подробностей из «файлов Джеффри Эпштейна». Выясняется, что со скандальным финансистом сотрудничали многие представители американской и европейской элиты, а также члены монарших домов. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon Elswick / AP Фото: Jon Elswick / AP

Выступление бывшего президента перед законодателями — событие исключительное, «неслыханное дело», пишет Bloomberg. В последний раз подобное было 43 года назад, когда показания давал Джеральд Форд. В миллионах обнародованных «документах Эпштейна» Билл Клинтон упоминается множество раз, есть там и совместные фотографии политика и финансиста. Но он сам и его супруга говорят, что ничего не знали о преступлениях своего приятеля и расстались с ним задолго до его ареста, а потерпевшие по делу никогда не предъявляли им обвинений. Клинтоны называли повестки политически мотивированными и до последнего момента отказывались давать показания.

Норвежская NRK публикует оправдания Бёрге Бренде. В 2018-м и 2019-м годах он был министром иностранных дел Норвегии, а сейчас занимает пост главы Всемирного экономического форума. Выяснилось, что он часто общался с Эпштейном. Всего за несколько недель до ареста финансиста ужинал с ним в ресторане. Сегодня Бренде говорит, что сожалеет о том, что не проверил биографию собеседника более тщательно и называет его монстром.

В «файлах Эпштейна» оказались сразу две европейские принцессы: шведская София и норвежская Метте-Марит. Имя последней упоминается в файлах сотни раз, пишет Reuters. Ранее она заявляла, что прекратила общение с американским финансистом еще в 2013-м. Однако выяснилось, что в 2014-м Метте-Марит и Эпштейн виделись во Флориде. Кронпринцесса провела у него четыре дня, также с ним был знаком и ее сын. На родине сейчас его судят за изнасилование.

В британской The Independent разбирают кейс с бывшим послом в США и некогда министром по делам бизнеса Питером Мандельсоном. Выяснилось, что он информировал Эпштейна о плане продажи активов правительства Великобритании на 20 млрд фунтов стерлингов и других важных конфиденциальных данных. Предполагается, что за эти услуги Мандельсон получил вознаграждение, как минимум $75 тыс. Премьер Кир Стармер распорядился провести расследование.

Имя Дональда Трампа в опубликованных материалах упоминается около 3 тыс. раз. В частности, как отмечает Daily Mail, стало известно, что именно Эпштейн познакомил президента с Меланией, нынешней первой леди США.

Тем временем Дональд Трамп обвинил Джеффри Эпштейна в попытке помешать ему победить на президентских выборах в 2016 году. По словам главы Белого дома, бывший финансист и писатель Майкл Вулф замышляли заговор, чтобы тот проиграл гонку. Американского лидера подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что он был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было. Обвинения в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации Эпштейну в США предъявили в 2019-м. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. 30 января 2026-го была опубликована последняя порция материалов по «делу Эпштейна». Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов.