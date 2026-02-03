Межведомственная комиссия обсудила приоритеты России в G20 на 2026 год

Представитель президента России в G20 Светлана Лукаш провела заседание межведомственной комиссии на тему участия страны в «Группе двадцати». Участники заседания обсудили приоритеты России и программу председательства США в G20 в 2026 году. По итогам встречи сформированы рабочие группы для подготовки к саммиту лидеров «двадцатки» в Майами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Комиссия обсудила обеспечение интересов России в следующих сферах:

торговля, финансовая стабильность и энергетическая безопасность;

критические минералы;

снижение барьеров для экономики, инвестиций и рынков труда;

развитие искусственного интеллекта.

«Отмечена важность скоординированной, конструктивной работы в “Группе двадцати” в плотном контакте с американским председательством и во взаимодействии с партнерами по объединению БРИКС и государствами “мирового большинства”»,— отмечается в пресс-релизе Кремля.

США приняли председательство в G20 на 2026 год в декабре. Американская администрация заявила, что намерена вернуть объединению его первоначальную миссию — содействие глобальному экономическому росту и процветанию. Саммит лидеров «Группы двадцати» пройдет в Майами 14–15 декабря 2026 года.

