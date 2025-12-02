США заявили о намерении вернуть помощь глобальному экономическому росту в G20

Соединенные Штаты с 1 декабря 2025 года официально приняли на себя председательство в «Группе двадцати» (G20) на 2026 год. Администрация президента Дональда Трампа заявила о намерении вернуть объединению его первоначальную миссию — содействие глобальному экономическому росту и процветанию.

«Под руководством президента Трампа мы вернем G20 к сосредоточению на ее основной миссии — стимулировании экономического роста и процветания для достижения результатов»,— говорится в официальном заявлении американской стороны.

В качестве приоритетов своего председательства администрация обозначила три ключевых направления: обеспечение экономического процветания за счет снижения регуляторной нагрузки, создание доступных и безопасных энергетических цепочек поставок, а также внедрение новых технологий и инноваций.

Саммит лидеров G20 в 2026 году планируется провести в Майами. Мероприятие совпадет с празднованием 250-летия независимости США.