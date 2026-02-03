В Кабардино-Балкарии запретили посещение горных склонов из-за угрозы лавин

С 3 февраля в Кабардино-Балкарии вводят полный запрет на посещение горных склонов из-за высокой лавинной опасности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Все канатные дороги приостановлены, а горнолыжные трассы закрыты.

С 7:30 4 февраля перекроют автодорогу от выезда из Терскола в сторону поляны Азау. С 8:00 будут проводиться противолавинные мероприятия на северном склоне горы Чегет и в районе курорта «Эльбрус». Запрещено будет нахождение на экотропе «Азау — Чегет — поляна Нарзанов».

Ограничения снимут после снижения угрозы схода лавин, заявил заместитель гендиректора госкорпорации «Кавказ.РФ» Хиса Беккаев. О возобновлении работы курорта сообщат дополнительно после завершения всех мероприятий по обеспечению безопасности.

Ранее стало известно, что из-за угрозы лавин полностью прекратил работу кабардино-балкарский горнолыжный курорт «Эльбрус». Утром 3 февраля 2026 года в соседнем Дагестане сошли снежные лавины, которые перекрыли движение на пяти ключевых горных участках дорог.