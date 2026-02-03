Курорт «Эльбрус» закрыли 3 февраля из-за угрозы лавин

Горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии полностью прекратил работу с 3 февраля 2026 года. Гости не могут посещать склоны, все канатные дороги остановились, горнолыжные трассы закрыты для катания, сообщает пресс-служба оператора курорта — госкорпорации «Кавказ.РФ». Служба следит за погодой и состоянием склонов. Они снимут ограничения, как только лавинная опасность упадет до нормы.

Автодорогу от Терскола к поляне Азау перекроют 4 февраля в 7:30 утра. С 8:00 начнутся противолавинные мероприятия на северном склоне Чегета и территории курорта. Экотропу «Азау — Чегет — поляна Нарзанов» категорически запретят для прохода. Эльбрусский противолавинный отряд Росгидромета проводит эти работы. Специалисты взрывами освобождают склоны от избыточного снега, чтобы предотвратить стихийные сходы.

Сотрудники курорта просят туристов и местных жителей уважать предупреждающие знаки. Никто не должен выходить на закрытые зоны. Обновления статуса появятся на официальном сайте и в соцсетях. Курорт возобновит работу после всех мер по обеспечению безопасности и объявит об этом отдельно.

Эта ситуация вписывается в серию инцидентов на Эльбрусе. 2 февраля 2026 года администрация уже закрывала канатные дороги на регламентные работы после предупреждения о лавинной опасности 1 февраля. Ранее, 9 января, сильный ветер и снегопад парализовали подъемники: на Гарабаши (3847 м) температура упала до минус 11°C при ветре 15 м/с, на Азау (2350 м) — минус 3°C и 2 м/с. Тогда тоже ввели запрет из-за метели. Еще 2 января МЧС предупреждало о лавинах в горах КБР с 18:00 до следующего вечера — сходы возможны на склонах круче 30 градусов.

Противолавинный отряд активно работает в регионе. С начала года они принудительно спустили 10 лавин, самопроизвольных не зафиксировали. В Приэльбрусье насчитали 132 лавиноопасных очага, особенно в верховьях реки Баксан, на полянах Азау и Нарзанов. Метеостанции «Чегет» и «Терскол» фиксируют снежный покров: 93 см на Чегете, 58 см в Терсколе. Курорт располагает 25 км трасс разной сложности и сетью подъемников на склонах Эльбруса в Приэльбрусье.

Станислав Маслаков