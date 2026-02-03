В Дагестане лавины перекрыли движение на нескольких дорогах

Утром 3 февраля 2026 года в Дагестане сошли снежные лавины, которые перекрыли движение на пяти ключевых горных участках дорог. Сотрудники ГКУ «Дагестанавтодор» зафиксировали сходы в 6–7 часов утра на 107-м километре трассы Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал, на 50-м, 51-м и 67-м километрах дороги Агвали — Шаури — Кидеро в Цунтинском районе, на 4-м километре участка Цебари — Шапих — Междуречье, а также на отрезках с 15-го по 45-й километр трассы Тлярата — Камилух в Тляратинском районе. Дорожники сразу задействовали бульдозеры и другую специальную технику для расчистки завалов, ориентировочно обещают открыть проезд к 17:00.

Причина ЧП — сильные снегопады и накопленный снежный покров в горах выше 1500–2000 метров, где МЧС заранее объявило лавинную опасность с 18:00 2 февраля до 18:00 3 февраля. Республиканское управление МЧС по Дагестану выпустило экстренное предупреждение 2 февраля, отметив риск для инфраструктуры, включая перекрытие дорог и мостов, и посоветовало жителям избегать гор в непогоду. Ранее, 1 февраля, гидрометцентр Северо-Кавказской межрегиональной авиаметеорологической службы подтвердил угрозу лавин в горах Дагестана. Аналогичные предупреждения действовали в соседних Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии, где сходы лавин фиксировали с конца января.

Транспортное сообщение с десятками горных сел не прервано полностью: водители объезжают завалы по альтернативным маршрутам, таким как Тлядал — Бежта — Кидеро в Цунтинском районе.

Дополнительно в Дербентском районе до 17:00 закрыли железнодорожный переезд на 2394-м километре, на 1-м километре дороги Мамедкала — село имени Мичурина из-за ремонтных работ. Объезд проложили через город Дагестанские Огни.

Дорожники усилили дежурства в горах: на расчистку вышли не менее пяти единиц техники, включая бульдозеры ДТ-75 и Б-10, как в аналогичных инцидентах января. В МЧС Дагестана отметили, что сходы лавин затронули десятки населенных пунктов, но спасательные службы контролируют ситуацию. Прогноз на вечер 3 февраля сохраняет лавиноопасность без изменений. Автовладельцев просят проверять справочные сводки «Дагестанавтодора» перед поездками в Шамильский, Цунтинский и Тляратинский районы.

