Наличные рубли заводят в зону досмотра

Россиянам ограничат вывоз за границу наличных рублей и золота. Речь идет о сумме, эквивалентной $10 тыс. и более, во время поездок в страны Евразийского экономического союза: Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Вывезти средства можно будет только через международные аэропорты, причем гражданину придется уведомлять таможню и объяснять, откуда у него эти деньги. Об этом «Интерфакс» пишет со ссылкой на проект приказа президента.

Для сумм свыше эквивалента в $100 тыс., помимо уведомления, придется также предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. Изменения вступают в силу с 1 сентября. При этом сейчас никаких ограничений на вывоз рублей нет, пояснил член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов: «По большому счету Минфин в целях обеления экономики предлагает не запретить вывоз нацвалюты, а ввести два института. Первый — просто уведомление о том, что я вывожу эту сумму. Если она превышает $100 тыс., то потребуется также прикладывать подтверждающие происхождение этих средств документы, допустим, договор купли-продажи транспортного средства, квартиры, другой недвижимости, бизнеса и так далее.

Не секрет, что среди всех стран ЕАЭС самая сильная и большая экономика у Российской Федерации. В данном случае, если мы посмотрим оттоки денежных средств из других государств союза, то они несопоставимы и несравнимы с тем, что выводится из РФ, тем более после марта 2022 года, когда целые отрасли экономики, в частности, торговля золотом, переместились в страны ЕАЭС. Поэтому с точки зрения обеления экономики это повлияет, наверное, скорее положительно, чем отрицательно. Ведь наличие незадекларированных средств в большом количестве, пускай даже и бесконтрольных, наносит только вред».

При этом директор «S+ Консалтинг» Михаил Фаткин считает, что оформление всех документов, скорее всего, будет достаточно простым: «В данном случае акт еще не принят, он планируется к принятию. Соответственно, какой-то конкретный механизм будет в этом документе прописан. Скорее всего, он будет максимально удобным для граждан, и на первом этапе наверняка понадобятся справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ. В последующем, полагаю, что этот вопрос сделают автоматическим. Необходимо будет просто заявить о том, что пересекаешь границу, провозишь определенную сумму, и таможенные органы вместе с налоговыми автоматически станут определять, каков источник происхождения данных средств».

Параллельно будет введен запрет на вывоз золотых слитков весом более 100 гр. Но он не распространяется на пассажиров, вылетающих из Шереметьево, Домодедово, Внуково и аэропорта «Кневичи» во Владивостоке. Также необходимо будет иметь разрешение от Пробирной палаты. Помимо обеления экономики, у этой меры могут быть и другие цели, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Вывоз валюты и золота всегда можно расценивать как разновидность оттока капитала. Конечно, с одной стороны, чем ниже его уровень, тем лучше.

С другой, за последние два-три года, действительно, в России сложился аномально высокий уровень спроса на наличную валюту и золото. То есть на самом деле достаточно серьезного динамичного бегства капитала не предвидится. Сейчас это, скорее всего, связано с герметичностью внутреннего финансового рынка. Никто не запрещает вывозить активы, просто нужно это все отразить. Наверняка это делается не для того, чтобы завинтить финансовые гайки, а для того, чтобы появились новые варианты для повышения доходов казны.

Второй фактор, который бросается в глаза, — это, конечно, ситуация на валютном рынке, потому что у нас рубль продолжает оставаться аномально крепким. Это оказывает значительный негативный эффект на государственный бюджет, состояние корпораций и, естественно, доходы экспортеров. На фоне, скажем так, оттока или вывоза валюты физическими лицами возникает поддержка рубля, что крайне нежелательно, потому что все-таки для решения хотя бы части бюджетных проблем необходимо его ослабление. С другой стороны, издержки на декларирование этого дохода могут вылиться во временные и финансовые издержки и привести к выходу из "серой зоны" какой-то ликвидности, которая раньше находилась вне внимания налоговых органов. Поэтому в этом отношении такие полулегальные, полувидимые сферы могут находиться под угрозой. Их выведут на свет, и, естественно, возникнет растущая фискальная нагрузка».

Для юридических лиц и предпринимателей вывоз любой суммы наличных рублей за пределы России будет возможен только через аэропорты с обязательным уведомлением таможенных органов. На банки новые правила распространяться не будут.

Астон О'Салливан