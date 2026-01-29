На вес золото

Вывоз золота за рубеж ограничат. Минфин внес в правительство предложение о запрете физлицам перевозить через границу более 100 гр. в слитках. Как заявил замминистра Алексей Моисеев, проект указа должны рассмотреть оперативно. Ограничения на вывоз золота из России обсуждались с 2023 года. Сейчас прямых запретов или допустимых объемов нет. Прежде сообщалось, что лимит может определяться в денежном эквиваленте $10 тыс., по аналогии с наличной валютой. Однако в сентябре прошлого года Моисеев предупредил, что речь пойдет о весе. Минфин планировал ввести запрет еще до конца прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мера в любом случае выглядит закономерной, говорит вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «В Шереметьево и других аэропортах неоднократно были случаи задержания курьеров, которые везли по 50-60 кг золота в слитках. Особенно это популярно на Дальнем Востоке, удобно переправлять в Китай. Например, с Арменией у нас нет таможенной границы, поэтому слитки везут туда, а потом передают курьерам, которые летят в Дубай. И это большая проблема: налоги собраны, какие-то черные деньги ходят. А по Таможенному кодексу золото — это товар. Никаких ограничений по объему вывоза товара в ЕАЭС не существует. Здесь такая же логика: ограничения должны соответствовать по вывозу деньгам.

У нас нет публичных критериев, какой объем вывоза допустим в коммерческих целях, а какой — в личных. Вы положили в карман 100 золотых монет и идете "зеленым коридором". Вас останавливают, говорят: "Почему не задекларировали?" Это уголовное дело. Идете "красным коридором" — можно вывозить. Сотрудник таможни посмотрит в декларацию и, может, пропустит. Он также имеет право расценить объем как коммерческую партию и затребовать документы. А как ему доказать, что это для личных нужд? Критерии разрабатываются. Минфин, собственно, об этом и говорит: меньше лимита — заполняешь декларацию, проходишь "красным коридором", больше лимита — коммерческая партия, оформляем документы внешнеторговой деятельности. Сейчас все это находится в "серой" зоне».

По текущим ценам, 100 гр. золота — это более $16 тыс. Ралли в драгметаллах продолжается с конца прошлого года. Золото, в частности, достигало на торгах отметки в $5,6 тыс. за унцию. В 2022 году в России между тем отменили НДС на покупку слитков физическими лицами. И ситуация с золотом теперь парадоксальная, говорит эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Тогда многие физические лица покупали золото в безналоговом режиме и делали трансграничный вывоз в ближнее зарубежье. Небольшая маржа была из-за безналогового режима. В текущей конфигурации запрет на вывоз золота связан не столько с опасениями вывоза капитала, сколько с конъюнктурой рынка, потому что, напомню, сейчас золото находится на абсолютных максимумах, и есть основания полагать, что оно будет расти дальше. И так у нас золотовалютные резервы растут только за счет роста стоимости самого металла.

Инвесторы на это будут смотреть довольно спокойно в плане того, что все-таки какие-то группы инвесторов понимают, что золото сейчас переоценено, но спекуляции неизбежны. Локальный рост действительно может продолжаться, но когда он закончится: в этом году или в следующих, непонятно. Конечно, все ждут хотя бы частичного снятия санкций и ралли на рынке акций, поэтому текущий запрет воспринимают как тактическое нормативное решение. Скорее всего, это продлится только до какого-то кардинального улучшения инвестклимата. Кроме того, есть и тема, связанная с состоянием российской экономики, то есть в целом золото сейчас является единственным активом, где Россия самодостаточна, поскольку сама его производит. В то же время можно аккуратно девальвировать рубль в привязке к запасам драгметалла. Поэтому для Минфина золото является еще неким стабилизатором управляемой девальвации для частичного разрешения бюджетных противоречий».

Зампред Центробанка Алексей Гузнов в прошлом году заявлял, что регулятор не поддерживает ограничения по вывозу золотых слитков для граждан. По его словам, эффект от запрета непредсказуем, а мера в итоге может негативно сказаться на трансграничных расчетах.

Александра Абанькова